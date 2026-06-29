إصابة 13 شخصًا في زلزال بقوة 5.5 درجة بالصين

أعلنت السلطات الصينية إصابة 13 شخصًا، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة قاوشيان بمدينة ييبين التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مقر قيادة الإغاثة من الزلازل في مدينة ييبين الصينية - في تصريح أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم إجلاء 196 آخرين، فيما تجرى جهود الإغاثة بشكل منظم.

وأوضح المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 0:12 صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين، حيث تم رصد مركزه عند ملتقى خط عرض 28.50 درجة شمالًا وخط طول 104.69 درجة شرقًا وعلى عمق ستة كيلو مترات.

وقد فعلت الهيئة الصينية للزلازل استجابة للطوارئ من المستوى الثالث بعد الزلزال.