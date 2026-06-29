الاحتلال يواصل خروقاته.. ومصادر إسرائيلية: لم ينسحب بعد من أي موقع بلبنان

قالت صحيفة هآرتس العبرية ناقلة عن مصادر عسكرية بجيش الاحتلال، أن الجيش لم يتلق حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وذلك برغم الاتفاق في واشنطن بين حكومة لبنان والاحتلال.





أضافت مصادر عسكرية: الجيش المحتل حدد 3 قرى في جنوب لبنان للانسحاب منها وهي فرون وغندورية وزوطر الغربية.

وذكرت المصادر العسكرية أن جيش الاحتلال لا ينتشر بصورة دائمة في زوطر وزوطر الغربية لكنه يتموضع في فرون والغندورية.



وكشفت هآرتس عن مصادر بأن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة.

حزب الله ..العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته المستمرة

وسبق وقال حزب الله أن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، وأن العدو نفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون، كما وفجر مبانٍ سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا وألقى قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت.



أضاف حزب الله: ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النـار الذي التزمنا به حتى الآن، ونراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونرصدها ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا.