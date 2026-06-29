لا توجد حالات جديدة.. الصحة العالمية: فيروس هانتا يقترب من نهايته

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس "هانتا" يقترب من نهايته.



وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، إن جميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب أفريقيا أنهوا فترة المتابعة دون تسجيل أي حالات إضافية.

وأضاف أن فترات الحجر الصحي والمتابعة لجميع المخالطين في إسبانيا وهولندا اكتملت، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة "إم في هونديوس".

وأوضح أنه حتى 25 يونيو الجاري، كان 30 شخصا لا يزالون تحت المتابعة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة 13 حالة، من بينها ثلاث وفيات.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع لا يزال مستقرا، وأن تفشي هذا الفيروس يقترب من نهايته، منوها بجهود الدول المتعاونة في احتوائه.

ويُعتبر فيروس هانتا من الفيروسات النادرة، ولكن الخطيرة التي قد تسبب أمراضا شديدة لدى الإنسان، ويُعرف بارتباطه المباشر بالقوارض مثل الفئران والجرذان.