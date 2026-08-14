الهند: مصرع وإصابة 20 شخصا جراء غرق نفق تحت الإنشاء

أعلنت السلطات الهندية، مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تسرب المياه والأنقاض داخل نفق تحت الإنشاء في موقع مشروع كهرومائي بولاية "أوتارخاند".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/ - أن ثلاثة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت جارية بالتعاون بين السلطات المحلية بالولاية وقوات الجيش والشرطة وهيئة إدارة الكوارث، فيما أوضحت السلطات أن مستوى المياه داخل النفق لا زال مرتفع بدرجة كبيرة.

من جانبه .. أعرب رئيس وزراء الولاية بوشكار سينج دامي، عن حزنه الشديد جراء الحادث، مؤكدا أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي لاستخراج كافة العالقين داخل النفق بسلام واستكمال عمليات البحث والإنقاذ.