الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الاثنين /، 10 فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية .
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثلاثة فلسطينيين من سكان بلدة قصرة جنوب نابلس، بالإضافة لثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
و أشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستعمرون على أطراف البلدة.
وأفادت محافظة القدس، بأن المستعمرين داهموا البلدة، وحاولوا إحراق مركبات تعود لمواطنين، إلا أن تدخل الأهالي وتواجدهم في المكان حال دون تنفيذ الاعتداء.