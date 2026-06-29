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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات كنتاكي.. مصرع 4 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ

فيضانات كنتاكي
فيضانات كنتاكي
هاجر رزق

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في ولاية كنتاكي الأمريكية نتيجة الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة، حسب قناة NBC News.

وأعلنت السلطات في الولاية حالة الطوارئ، بعد ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق بأكثر من 20 سم نتيجة فيضان الأنهار وغزارة الهطولات.

وشارك رجال الإنقاذ في عمليات إجلاء من سيارات ومنازل غمرتها المياه طوال عطلة نهاية الأسبوع، وتم نشر خمس فرق بحث وإنقاذ في مقاطعة ماديسون باستخدام مركبات مرتفعة للوصول إلى السكان العالقين.

وأفاد حاكم الولاية آندي بشير أن العواصف أدت إلى هطول ما يصل إلى 8 بوصات من الأمطار في بعض مناطق الولاية، ما تسبب في أكثر من 60 عملية إنقاذ وإجلاء بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة اجتاحت ولاية كنتاكي، فيما واصلت فرق الطوارئ عمليات البحث عن ناجين يوم الأحد، بالتزامن مع تقييم الأضرار والسعي للحصول على مساعدات فيدرالية.

وأعلن بشير حالة الطوارئ يوم السبت، وحث السكان على تجنب الطرق بعد حلول الظلام، مشيرا إلى أن أحد السائقين جرفته مياه الفيضانات وتوفي، وفي مقاطعة ماديسون، توفي ثلاثة بالغين بسبب الفيضانات،

ودمرت الفيضانات مبنى كنيسة مليون بيبل على طريق تيتس كريك في مدينة ريتشموند، وأظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار سقف الكنيسة داخل مياه الفيضانات.
وأعلنت 17 مدينة ومقاطعة حالة طوارئ محلية، من بينها بوليت، كلينتون، كمبرلاند، جيرارد، غرايسون، جاكسون، جيسامين، ماديسون، ميد، ميرسر، ميتكالف، سبنسر، إضافة إلى مدن ألباني وبراندنبورغ وبوركفيل وماكي ومولدرو.

وبعد الإبلاغ عن فشل أحد السدود يوم السبت، أصدرت مقاطعة بوليت أمرا عاجلا بإجلاء بعض السكان في منطقة ليبانون جنكشن نحو مناطق مرتفعة.

الفيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية الأمطار الغزيرة حالة الطوارئ السدود

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