بوتين يعترف بنقص الوقود في روسيا بعد الغارات الأوكرانية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نشرها الكرملين، بأن بلاده تعاني من "نقص" في الوقود، وذلك عقب غارات أوكرانية متكررة خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتصف كييف هذه الهجمات بأنها رد عادل على القصف الروسي شبه اليومي للأوكرانيين وبنيتهم ​​التحتية للطاقة منذ هجومها في فبراير2022.

وقال بوتين: "بالنسبة للهجمات على البنية التحتية الحيوية عموماً، وبنية الطاقة التحتية خصوصاً، فمن البديهي أن هذه الهجمات على منشآتنا تُسبب مشاكل".

وأضاف: "نشهد حالياً نقصاً معيناً، ولكنه ليس حرجاً".

أوضح أن المهمة الرئيسية الآن هي تعزيز قدرات الدفاع الجوي الروسية وضمان إمدادات الوقود، وخاصةً إلى شبه جزيرة القرم.

المفاوضين الأمريكيين

وفي المقابلة نفسها، ذكر بوتين أيضاً أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو لمناقشة إنهاء الحرب الأوكرانية، حالما تخفّ حدة انشغال واشنطن بإيران وصراع الشرق الأوسط.

أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، يوم الجمعة حالة الطوارئ بسبب نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي الناجم عن هجمات أوكرانية استهدفت سلاسل الإمداد ومنشآت النفط.