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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تواصل حملات الاقتحامات وتخريب ممتلكات مواطني الضفة

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها غير المبررة حيث نفذت، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

أقدم الاحتلال في محافظة بيت لحم، على اعتقال الشابين إبراهيم محمد دعامسة (22 عامًا) من شارع الصف وسط المدينة، وصامد نمر العتيق (32 عامًا) من مخيم عايدة شمالًا، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت آليات الاحتلال بلدات سلواد والمزرعة الشرقية، وسيرت دورياتها العسكرية في الشوارع، كما داهمت عددًا من المنازل ودققت في هويات سكانها.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين باسل نايف إبراهيم النجار (20 عامًا)، ومحمد نادر الغليظ (18 عامًا)، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الزاوية غرب المدينة، وأجرت عمليات تفتيش واسعة، رافقها تكسير للمحتويات والعبث بالمقتنيات.

أما في محافظة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة قصرة جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة فجرًا ومداهمة عدد من المنازل.

وفي محافظة طولكرم، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لضواحي المدينة وعدد من البلدات المجاورة، و تخريب ممتلكات المواطنين.

شمال رام الله قوات الاحتلال الاحتلال المواطنين فلسطينيين

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