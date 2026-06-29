الفلبين تجري تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم، أن وحداتها البحرية والجوية، أجرت تدريبات مشتركة مع القوات الأمريكية، استمرت يومين.



وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن التدريبات شملت تمارين للاتصالات، ومناورات تكتيكية، وتمرينا للتصوير، وعمليات بحث وإنقاذ، وأنشطة لتعزيز الوعي بالمجال البحري.



وأضاف البيان أن التدريبات هدفت إلى "تحسين التوافق العملياتي بين القوات الفلبينية والأمريكية.



وذكر أن الجانب الفلبيني شارك بالفرقاطة الصاروخية الموجهة "BRP Antonio Luna"، ومروحية بحرية من طراز "AW-109"، وسفينتي خفر السواحل "BRP Melchora Aquino" و"BRP Capones"، بينما شارك الجانب الأمريكي بسفينتي خفر السواحل تشارلز مولثروب (WPC-1141) وإملين تونيل (WPC-1145).

وأوضحت القوات المسلحة الفلبينية أن هذه التدريبات المشتركة الخامسة مع الجانب الأمريكي تأتي في إطار التعاون البحري المستمر بين البلدين.

يشار إلى أن هذه المناورات بين مانيلا وواشنطن أُجريت في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة متنازع عليها بين عدد من الدول المطلة عليه.