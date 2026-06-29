قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين تجري تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم، أن وحداتها البحرية والجوية، أجرت تدريبات مشتركة مع القوات الأمريكية، استمرت يومين.


وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن التدريبات شملت تمارين للاتصالات، ومناورات تكتيكية، وتمرينا للتصوير، وعمليات بحث وإنقاذ، وأنشطة لتعزيز الوعي بالمجال البحري.


وأضاف البيان أن التدريبات هدفت إلى "تحسين التوافق العملياتي بين القوات الفلبينية والأمريكية.


وذكر أن الجانب الفلبيني شارك بالفرقاطة الصاروخية الموجهة "BRP Antonio Luna"، ومروحية بحرية من طراز "AW-109"، وسفينتي خفر السواحل "BRP Melchora Aquino" و"BRP Capones"، بينما شارك الجانب الأمريكي بسفينتي خفر السواحل تشارلز مولثروب (WPC-1141) وإملين تونيل (WPC-1145).
وأوضحت القوات المسلحة الفلبينية أن هذه التدريبات المشتركة الخامسة مع الجانب الأمريكي تأتي في إطار التعاون البحري المستمر بين البلدين.
يشار إلى أن هذه المناورات بين مانيلا وواشنطن أُجريت في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة متنازع عليها بين عدد من الدول المطلة عليه.

القوات المسلحة الفلبينية القوات الأمريكية التدريبات الفرقاطة الصاروخية خفر السواحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

المجرات

صورة بـ 60 مليون تقود إلى أعظم اكتشاف في التاريخ.. هل اقترب العلماء من العثور على حياة خارج الأرض؟

ارتفاع درجة الحرارة

الأرصاد حسمت الجدل.. هل تتعرض مصر لموجة حارة استثنائية خلال الصيف؟

النشاط الشمسي

عملاق يطل من حافة الشمس.. بقعة هائلة تضع العلماء في حالة ترقب

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد