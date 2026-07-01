رئيس وزراء الهند يرحب بالتقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

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رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد مودي - في منشور له على منصة "إكس" حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - مجددا أهمية حرية الملاحة في مضيق "هرمز" بالنسبة للهند والعالم أجمع.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن أمله في أن تؤدي الجهود المستمرة إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقد بحث مودي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.