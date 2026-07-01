التليفزيون الرسمي يقطع البث عن لقاء لكبير المفاوضين الإيرانيي

قطع التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الثلاثاء، بث مقابلة مع محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، ما أثار انتقادات من فريقه.



وجاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبرلمان اليوم الأربعاء: "تم تسليم هذه المقابلة إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، ولكن للأسف، توقف بثها في منتصفها".



وأضاف البيان: "يأتي هذا على الرغم من تسجيل المقابلة، وكان من واجب مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التنسيق مع المركز الإعلامي للبرلمان في حال قرروا عدم بث جزء منها خلافاً للإجراءات المتبعة".

وأوضح التليفزيون الرسمي أن المقابلة قُسمت إلى جزأين، وأن الجزء الثاني سيُبث مساء الأربعاء.



وأشار المركز الإعلامي للبرلمان إلى أن الأجزاء المحذوفة تضمنت مواضيع عمليات التفتيش التي تجريها هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والأصول المجمدة للبلاد، وقرض إعادة الإعمار البالغ 300 مليار دولار.



انتقد العديد من المتشددين، بمن فيهم نواب محافظون وشخصيات إعلامية، الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن لإنهاء الصراع .

وفي الشهر الماضي، دعا مذيع في التلفزيون الرسمي إلى إغلاق مطار مهرآباد في طهران لمنع فريق التفاوض الإيراني من السفر إلى سويسرا للقاء الوفد الأمريكي.



ويزعم المنتقدون أن إيران أعادت فتح مضيق هرمز على عجل، ما سمح بتدفق النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، دون تحقيق أي مكاسب ملموسة من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.



وخلال مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، جادل قاليباف بأن المذكرة مكّنت إيران من بيع نفطها بعد أن رفعت الولايات المتحدة حصارها عن المضيق.



وقال: "منذ رفع الحصار وحتى اليوم، صدّرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط"، مضيفًا: "على النقيض من ذلك، خلال الخمسين إلى الستين يومًا الماضية، لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط".

