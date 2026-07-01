الوكالة اللبناني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشيء بوابات عبور على الحدود

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية، إضافة إلى منطقة جنوب الليطاني، في خطوة تعكس استمرار الإجراءات العسكرية على طول الشريط الحدودي.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال عمدت على تجريف الطرق، ولا سيما الطريق الممتدة من منطقة حامول عند مدخل بلدة الناقورة وصولا إلى بلدة عيتا الشعب، كما قطعت الأشجار المعمرة على جانبي الطريق، في إطار التغييرات التي طالت المنطقة الحدودية.

وفي تطور ميداني، ذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة قرب نبع إبل السقي في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابتها بعدة طلقات، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.