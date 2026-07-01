جيش الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري وحزب الله



‏أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على عشرات محافظ العملات المشفرة التابعة للحرس الثوري وكذلك عقوبات على 37 محفظة رقمية تستخدم في تمويل حزب الله.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق ؛ دعا حزب الله بالانسحاب من جنوب لبنان وأنه لا مكان له هناك .

وأضاف نتنياهو - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية - : " سنبقى في جنوب لبنان طالما حزب الله مستمر في تهديداته ".

وأشار الى أن إسرائيل ولبنان يسعيان إلى تحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لشعبيهما .

وقال إن : " لبنان وإسرائيل يعترفان ببعضهما ونقول لإيران وحزب الله ارحلا من هنا".