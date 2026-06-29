عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر 150 مترا.

واستشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمواطنين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت تجمعا لمواطنين في محيط مدرسة أم الفحم، التي تؤوي نازحين، في بلدة بيت لاهيا.



كما وذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بوجود مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



