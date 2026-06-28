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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة
استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة
أ ش أ

 استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي من قبل الاحتلال استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بوصول جثمان الطفلة إيلين الفرا (13 عاما)، بعد استشهادها متأثرة بإصابتها بشظية قذيفة مدفعية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصابت رأسها قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و173,480 مصابا.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة شهداء و43 إصابة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في الحارة الشامية ومنطقة المغاير، وداهمت عددا من المنازل، من بينها منزل المواطن عبد الله شتيوي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المركبات، وفتشتها، واستجوبت ركابها، قبل أن تنسحب من القرية.

استشهدت طفلة فلسطينية قصف مدفعي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية مستشفى ناصر بمدينة خان يونس

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