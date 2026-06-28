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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية" لدعم أهالي غزة

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية" لدعم أهالي غزة
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية" لدعم أهالي غزة
أ ش أ

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهد إطلاق القافلة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأكدت الدكتورة آمال إمام، في كلمتها، أن القافلة تمثل نموذجًا حقيقيًا للشراكة الوطنية وتكامل الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري، بما يعكس حرص المؤسسات الوطنية على توحيد جهودها لخدمة القضايا الإنسانية.

وأضافت أن انضمام البنك الأهلي المصري إلى المبادرة يمثل خطوة مهمة، باعتباره أول بنك مصري يشارك في قوافل دعم غزة، بما يعزز الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية في الاستجابة للأزمات الإنسانية.

وأوضحت أن إطلاق القافلة يتزامن مع محطة بارزة في جهود الدولة المصرية، تمثلت في إعلان وصول حجم المساعدات الإنسانية التي أشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى قطاع غزة عبر مصر إلى مليون طن، بحضور السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، وهو ما يعكس حجم الدعم المصري الثابت للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن الجمعية، بصفتها الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية، تواصل العمل مع مختلف الشركاء لضمان وصول المساعدات وفقًا للمبادئ الإنسانية، وبما يجسد الدور الريادي لمصر في الاستجابة للأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن القافلة تحمل 21 طنًا من المساعدات الغذائية، جرى تجهيزها بمشاركة أعضاء وموظفي المجلس القومي للمرأة، وموظفي البنك الأهلي المصري، ومتطوعي الهلال الأحمر المصري، في صورة تعكس قيم التطوع والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

وثمنت إمام جهود المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري، إلى جانب جميع المتطوعين والعاملين الذين أسهموا في تجهيز القافلة، مؤكدة أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا للتكاتف والعمل المشترك في دعم القضايا الإنسانية.

ومن جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن القافلة لا تحمل مساعدات إنسانية فحسب، بل تحمل أيضًا رسالة تضامن تؤكد أن المرأة المصرية كانت وستظل سندًا لشقيقتها الفلسطينية، وأن مصر، قيادةً وشعبًا، تقف دائمًا إلى جانب أشقائها انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رسخ نهجًا مصريًا ثابتًا في نصرة الإنسان ودعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال توجيهاته المستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي، وبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين.

كما أعربت عن تقديرها للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، لدعمها المتواصل للعمل الإنساني، وحرصها الدائم على تعزيز جهود الجمعية في أداء رسالتها الإنسانية.

وأضافت أن الدولة المصرية أثبتت أن موقفها تجاه الأشقاء الفلسطينيين هو التزام راسخ تُجسده تحركاتها السياسية والإنسانية والإغاثية، مؤكدة أن مبادرة "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية" تعبّر عن ضمير المرأة المصرية وإيمانها بأن العطاء مسؤولية، والتضامن قيمة، والوقوف إلى جانب الأشقاء وقت المحن هو أصدق تعبير عن الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره المجتمعي ودعمه للجهود الإغاثية التي تعكس قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تجسد حرص البنك على المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأعرب الإتربي عن اعتزازه بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة في هذه المبادرة، التي تعكس قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة لتحقيق رسالة إنسانية نبيلة، مثمنًا جميع الجهود المبذولة لدعم المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

الهلال الأحمر المصري المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية المجلس القومي للمرأة البنك الأهلي المصري دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

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