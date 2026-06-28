الإفراج عن 14 معتقلا من قطاع غزة ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم / الأحد /، نقل 14 معتقلا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وذكرت اللجنة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية.

وأوضحت أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مجددةً تأكيدها على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بزيارتهم.

وشددت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وأضافت أن العديد من العائلات الفلسطينية ما تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين، وسط قلق متزايد على أوضاعهم الصحية وسلامتهم، مشيرةً إلى أنها تواصل حوارها مع السلطات الاحتلال بهدف استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.