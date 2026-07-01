المفوضية الأوروبية تقدم حزمة مالية لدعم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة مالية تحدد الترتيبات المالية التي ستُطبق على الجبل الأسود "مونتينيجرو" عند انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في مسار الانضمام، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء مؤخرًا على بدء إعداد معاهدة الانضمام.

وتندرج الحزمة، وفقًا لبيان أصدره الاتحاد قبل ساعات، ضمن الفصل 33 الخاص بالأحكام المالية في مفاوضات الانضمام، حيث تقدم تصورًا واضحًا للآثار المالية المتوقعة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أن سياسة التوسع تمثل استثمارًا استراتيجيًا وموثوقًا في استقرار أوروبا ووحدتها وازدهارها، مشيرة إلى أن التقدم الذي حققته الجبل الأسود يبرهن على أن الإصلاحات المستمرة والالتزام السياسي يمكن أن يحولا طموح الانضمام إلى واقع.

وتعليقًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الحزمة تمثل "خطوة عملية جديدة نحو مستقبل الجبل الأسود داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن العمل يجري على إعداد الجبل الأسود والدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لهذه المرحلة، مؤكدة أن نجاح سياسة التوسع يعتمد على كونه مشروعًا أوروبيًا مشتركًا يقوم على الجدارة والالتزام والثقة.

وتُحدد الحزمة المالية الجديدة الإطار المالي الذي سينظم مشاركة الجبل الأسود في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد الانضمام، سواء باعتباره مستفيدًا من التمويل الأوروبي أو مساهمًا فيه، وكذلك ضمان انتقال سلس إلى عضوية الاتحاد، بما يمنع أي انقطاع في التمويل ويقلل الأعباء الإدارية.. حسب البيان.

وأوضحت المفوضية، أخيرًا، أن انضمام الجبل الأسود سيعود بفوائد مباشرة على المواطنين والشركات والمؤسسات من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي، مؤكدة في الوقت نفسه أن توسع الاتحاد الأوروبي سيعزز الاستقرار والترابط والقدرة التنافسية للقارة الأوروبية.