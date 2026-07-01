البرلمان العربي يهنئ الصومال الفيدرالي بذكرى الاستقلال

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة ذكرى الاستقلال الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة الصومالية، وتجسد إرادة شعبها في الحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

ذكرى استقلال الصومال

وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يجدد بهذه المناسبة موقفه الثابت والداعم لجمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة أراضيها وسيادتها، انطلاقًا من ثوابته الراسخة في احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي للجهود التي يبذلها الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.