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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب بيرو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، وسط شرق بيرو.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا غرب منطقة "تورنافيستا"، وعلى عمق 130.5 كيلومتر.
وتتعرض بيرو كل عام لـ400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

و في وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء محافظة "ميازاكي"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

زلزال ريختر البيرو هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حزام النار

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