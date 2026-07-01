وزير الدفاع الأوكراني: كييف بحاجة إلى "مستوى جديد" من المساعدات العسكرية

طالب وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، بمليارات الدولارات الإضافية من المساعدات العسكرية لمواصلة تطوير الجيش الأوكراني.

وقال فيدوروف - خلال مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" - "إن كييف تطالب حلفاءها باغتنام ما وصفه المسؤولون بـ"فرصة سانحة" لتمويل موجة جديدة من الطائرات المسيرة والصواريخ والتكنولوجيا العسكرية التي من شأنها إرباك روسيا وتعزيز المكاسب التي حققتها أوكرانيا مؤخرا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مستوى جديد من المساعدات لنتمكن من إنجاز المهمة.. في حرب التكنولوجيا، بمقدورك أن ترى مدى سرعة تغيير مجرى الأمور، كل شيء يعتمد على سرعة التمويل وأفعالنا.. أوكرانيا تحمي أوروبا بأكملها".