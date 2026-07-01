الولايات المتحدة ترفع القيود عن نموذج "Fable 5" التابع لـ"أنثروبيك" بعد تسوية مخاوف أمنية

رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "Fable 5" التابع لشركة "أنثروبيك"، بما يسمح بإتاحته على نطاق أوسع للمستخدمين حول العالم، وذلك بعد توصل الشركة إلى تفاهمات مع السلطات الأمريكية بشأن متطلبات الأمن والسلامة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن وزارة التجارة الأمريكية ألغت القيود التي كانت قد فرضتها في 12 يونيو الماضي، والتي ألزمت الشركة بالحصول على موافقة مسبقة قبل إتاحة نموذجي "Mythos 5" و"Fable 5" لأي شخص يحمل جنسية أجنبية، بغض النظر عن مكان إقامته، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت شركة "أنثروبيك"، عبر منشور على منصة "إكس"، أنها تلقت إخطارا رسميا من وزارة التجارة برفع القيود المفروضة على النموذجين، بعدما كانت بعض القيود على نموذج "Mythos 5" قد خففت في وقت سابق.

وأكدت الشركة أنها أعادت تشغيل نموذج "Fable 5" بعد تزويده بآليات تصنيف جديدة تستهدف الحد من استخدامه في المهام المرتبطة بالأمن السيبراني، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع شركات "أمازون" و"مايكروسوفت" و"جوجل"، إلى جانب شركاء آخرين، على تطوير معايير لتعزيز أمن نماذج الذكاء الاصطناعي واكتشاف الثغرات الإلكترونية.

وأضافت أن النموذج سيصبح متاحا للمستخدمين عالميا عبر منصاتها اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما سيجري توفيره تدريجيا عبر خدمات الحوسبة السحابية التابعة لكل من "أمازون" و"جوجل" و"مايكروسوفت"، في حين أعيدت إتاحة نموذج "Mythos 5" لعدد من المؤسسات الأمريكية، مع العمل على توسيع نطاق الوصول إليه لاحقا.

وأعربت "أنثروبيك" عن أملها في أن يسهم تعاونها مع الحكومة الأمريكية وشركائها في وضع إطار تنظيمي دائم وشفاف يحكم تطوير وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويطبق بصورة متساوية على جميع الشركات العاملة في القطاع.

وكانت القيود الأمريكية على نماذج "أنثروبيك" قد أثارت جدلا واسعا داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أول استخدام واسع لضوابط التصدير لتنظيم الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما انعكس تأثيرها على شركات منافسة، من بينها "أوبن إيه آي"، التي أخرت الإطلاق الواسع لأحد نماذجها الجديدة استجابة لمطالب الحكومة الأمريكية.

وتعد "أنثروبيك"، المطورة لروبوت المحادثة "Claude"، من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة في العالم، وكانت قد أعلنت في يونيو الماضي تقدمها سرا بطلب للإدراج في البورصة، وسط تقارير تفيد بأنها تدرس تنفيذ طرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة.