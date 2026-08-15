الصين تقدم مساعدات طارئة لكولومبيا عقب الزلزال

أعلنت الصين اليوم "السبت" أنها ستقوم بتقديم مساعدات مالية طارئة وإمدادت إغاثة إنسانية إلى كولومبيا من أجل دعم جهودها في الاستجابة للكوارث وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.

صرح بذلك المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج يينج، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.. وذلك وفقا لما أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وقد ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، كولومبيا يوم الإثنين الماضي وكان مركزه في بلدية "سان خوسيه ديل بالمار" بإقليم "تشوكو"، وأسفر عن مقتل 281 شخصا وإصابة ثلاثة آلاف و971 شخصا، فيما لا يزال 379 آخرون في عداد المفقودين.

ووفقا للخدمة الجيولوجية الكولومبية، فإن هذا الزلزال هو الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العقد الماضي.