وزير خارجية كوريا الجنوبية : التعاون النووي والتكنولوجي يعزز التحالف الكوري - الأمريكي

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون ، اليوم الأربعاء ، أن التعاون الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ، لا سيما في مجالي الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، سيحقق فوائد كبيرة للبلدين ويعزز قدرات التحالف الكوري-الأمريكي وتوجهه نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل استقبال اقامته السفارة الأمريكية في سول بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وفقًا لنص الخطاب الذي نشرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وخلال الحفل، قال تشو:" إن تعاوننا الاستراتيجي لا سيما في مجالات مثل الطاقة النووية والتقنيات المتطورة سيحقق فوائد جمة لشعبينا"، مضيفًا أن كوريا الجنوبية ستواصل الاضطلاع بدورها في جعل التحالف أكثر قدرة وتطلعًا إلى المستقبل وأكثر فائدة للطرفين.

وأشار تشو إلى أن سول وواشنطن تدخلان مرحلة جديدة في شراكتهما، في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، مؤكدًا أن استثمارات كوريا الجنوبية والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة سيسهمان في توفير فرص العمل ودفع الابتكار ودعم النمو في عالم سريع التغير

كما شدد تشو على القيم المشتركة للحرية والديمقراطية التي يقوم عليها التحالف، قائلًا:"ستظل كوريا الشريك الأكثر ثقة وكفاءة للولايات المتحدة بينما نصنع المستقبل معًا".