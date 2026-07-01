مصرع 3 أشخاص في حريق بمجمع للرعاية والسكن غرب ألمانيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم فجر اليوم في حريق اندلع بمجمع يضم دارا للرعاية ووحدات سكنية في مدينة مونشاو القريبة من آخن غربي ألمانيا.

و اندلع الحريق في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت ألمانيا، لتتدخل فرق الطوارئ وتقوم بإخلاء المبنى على الفور، بينما استمرت عمليات إخماد النيران حتى الساعات الأولى من الصباح، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن الملابسات والأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.

و أشارت المتحدثة باسم الشرطة إلى أن فرق الفحص الطبي تتولى حاليا الكشف عن 24 شخصا، موضحة أن التقارير الأولية التي تحدثت عن سقوط عدد من الجرحى لا تزال قيد التأكد، ولم تصدر بعد معلومات رسمية حول حجم إصاباتهم.

كما ذكرت المصادر أن الغموض لا يزال يلف التفاصيل الدقيقة للمكان، إذ أوضحت الشرطة أن الموقع يجمع بين دار لإقامة المسنين وذوي الإعاقة الذهنية ومبانٍ سكنية أخرى، دون أن تتضح بعد الحصيلة الدقيقة للأشخاص الذين كانوا بداخله وقت وقوع الكارثة.