قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2مليار دولار.. ترامب يحقق مكاسب طائلة من العملات المشفرة
أبواب رزق للشباب.. العمل: 3068 فرصة عمل جديدة.. اعرف الراتب والتفاصيل
العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟
ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: المستثمرون يبيعون الذهب لتمويل موجة صعود الذكاء الاصطناعي

فاينانشيال تايمز: المستثمرون يبيعون الذهب لتمويل موجة صعود الذكاء الاصطناعي
فاينانشيال تايمز: المستثمرون يبيعون الذهب لتمويل موجة صعود الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 أرجعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تراجع أسعار الذهب إلى تحول شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة، وفي مقدمتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ومصنعي الرقائق الإلكترونية.

ويرى محللون وفق الصحيفة أن عددا من المتداولين عمدوا إلى بيع حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتمويل رهاناتهم على أسهم التكنولوجيا، إضافة إلى المشاركة في الاكتتاب العام شركة سبيس إكس، الذي يعد أكبر الطروحات في السوق.

وهبطت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى ما دون 4 آلاف دولار للأوقية ليتجه بذلك صوب أسوأ أداء ربع سنوي له منذ أكثر من عقد، متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة وتراجع حماس المستثمرين الأفراد لحيازة المعدن الأصفر.

ورصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أداء المعدن الثمين في الأسواق بانخفاضه في بداية التعاملات إلى ما دون 3943 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر، ورغم تعافيه قليلا بعد ذلك، فإنه ظل منخفضا بنسبة 14 % تقريبا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعر الذهب قفز إلى مستويات قياسية حين بلغ 5595 دولارا للأوقية في يناير، بفضل مضاربات محمومة نفذها متداولون أفراد، غير أنه تراجع بشدة مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا العام نتيجة للموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) الجديد كيفن وارش.

ونقلت عن المحلل في شركة "بانمور ليبروم" توم برايس، قوله: "إن العامل الرئيسي الذي يعيق الذهب هو إدراك السوق أن رئيس الاحتياط الفيدرالي الجديد يساوره القلق بشأن التضخم، وأنه سيتخذ إجراءات لمكافحته [برفع أسعار الفائدة]". ويضيف: "نتيجة لذلك، بدأ الذهب بالتراجع".

وتشير الصحيفة إلى أن الذهب، باعتباره أصلا غير مدر للدخل، فإنه من المعتاد تأثره سلبا خلال فترات ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يجعل الأصول المدرة للدخل، مثل سندات الخزانة وغيرها من السندات، أكثر جاذبية نسبيا.

وبينت أنه بعد عامين من الارتفاع شبه المتواصل، شهد الذهب تقلبات حادة هذا العام. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، وتأجيج التوقعات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، انخفضت أسعار الذهب، ما دفع العديد من المستثمرين إلى التخلص سريعا من مراكزهم المالية المدعومة بالقروض.

ويرى محللون أن بعض المتداولين باعوا الذهب لتمويل رهاناتهم على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، أو على الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة "سبيس إكس".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، بالإضافة إلى القيود الجديدة التي فرضتها بعض البنوك الصينية على تداول الذهب من قبل المستثمرين الأفراد، إلى مزيد من الضغط على سعر الذهب.

وتشير بيانات "مجلس الذهب العالمي" إلى أن شهر يونيو يسير على خطى الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد صافي تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.

وقالت المحللة في شركة "إم كيه إس بامب" نيكي شيلز: "لا يوجد عامل واحد فقط وراء ذلك. فقد تحول التركيز إلى الذكاء الاصطناعي وشركة ’سبيس إكس’... ولم تعد مؤشرات التضخم داعمة للذهب كما كانت من قبل".

وأشارت شيلز إلى أن قوة الدولار - الذي غالبا ما يقوم به الذهب - بالإضافة إلى التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة، والغموض المحيط بالاحتياط الفيدرالي، وتراجع ما يسمى بـ"تجارة خفض قيمة العملة" تساهم في انخفاض سعر الذهب. ويشير مصطلح "تجارة خفض القيمة" إلى تحول المستثمرين من العملات الورقية إلى أصول مثل الذهب أو البيتكوين.

وقد اتخذ مصرفا "سي بي سي" و"بنك الصين غوانجفا" الصينيان إجراءات لتقييد تداول العقود الآجلة للمعادن الثمينة لعملاء التجزئة اعتبارا من الشهر المقبل، ما يعكس مخاوف الجهات التنظيمية بشأن رهان المستثمرين على الذهب والفضة. ولا يزال بإمكان المستثمرين الصينيين شراء وبيع سبائك وعملات الذهب المادية.

وقال رئيس قسم السلع في شركة "ويزدوم تري" نيتيش شاه: "أي إجراء يهدف إلى الحد من الشراء لا يمكن أن يكون إيجابيا". ومع ذلك، أضاف أنه يتوقع أن يساعد طلب البنوك المركزية للمعدن الأصفر في توفير حد أدنى لأسعار الذهب.

صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تراجع أسعار الذهب تحول شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مصنعي الرقائق الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

المفاصل

يستخدم في تدليك المفاصل وتقوية المناعة.. إليك أهم فوائد الخردل

المعدة

تعالج المعدة والأمعاء والمريء والمرارة.. اكتشف فوائد عشبة منسية

القولون

زيت غير متوقع يعالج أعراض القولون

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد