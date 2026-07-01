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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوياتها في 22 شهرا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوياتها في 22 شهرا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية
"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوياتها في 22 شهرا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

 تراجعت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من أدنى مستوياتها في 22 شهرا، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، إلى جانب استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة.

وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 1.1% لتسجل 58,919.10 دولار، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة مستوى 57,832.50 دولار، وهو الأدنى منذ 22 شهرا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.3% إلى 1,588.28 دولار، فيما انخفضت "بي إن بي" بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت "سولانا" بنسبة 1.2% و"كاردانو" بنسبة 3.7%، وتراجع "دوج كوين" بنسبة 0.5%.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة تكبدتها أكبر عملة مشفرة في العالم خلال الربع الثاني من العام، إذ فقدت نحو 14% من قيمتها، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى 32%، كما أصبحت تتداول بأكثر من 50% دون أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر الماضي.

ويرى محللون أن تزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية أسهم في زيادة الضغوط على العملات المشفرة، باعتبارها من الأصول غير المدرة للعائد، في وقت عزز فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية ذلك.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مرتقبة لأحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، واصلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المرتبطة بعملة "بيتكوين" تسجيل تدفقات خارجة، وسط توقعات بأن تمتد هذه الموجة للأسبوع الثامن على التوالي، مما يزيد الضغوط على العملة المشفرة.

وأشار محللون إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي أسهم أيضاً في تراجع الإقبال على العملات المشفرة، مع تحول جزء من الاستثمارات نحو أصول ينظر إليها على أنها تمتلك أسساً استثمارية أكثر وضوحاً.

وعلى صعيد التنظيم، أقرت تايوان قانونا جديدا يضع إطارا تنظيميا شاملا لقطاع الأصول الرقمية، ويتضمن اشتراط حصول مقدمي خدمات العملات المشفرة على تراخيص، إلى جانب تشديد متطلبات الأمن السيبراني وإدارة أصول العملاء والضوابط الداخلية.

وفي الولايات المتحدة، أظهر إفصاح مالي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق عائدات تجاوزت 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، شملت استثمارات في مشروع "وورلد ليبرتي فاينانشال"، ومبيعات لرموز رقمية، إضافة إلى عملة "$TRUMP" الرقمية.

تراجعت عملة بيتكوين رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأصول عالية المخاطر العملة المشفرة

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