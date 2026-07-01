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1.2مليار دولار.. ترامب يحقق مكاسب طائلة من العملات المشفرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

1.2مليار دولار.. ترامب يحقق مكاسب طائلة من العملات المشفرة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أفاد المكتب الأمريكي لأخلاقيات الحكومة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنى حوالى 1,2 مليار دولار من أعمال عائلته المرتبطة بالعملات المشفرة خلا عام 2025. حيث تُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريبا.

وحقق الرئيس الأمريكي حوالى 550 مليون دولار لصلته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الناشئة، وفقا للوثائق، بعد ما منحتها عائلة ترامب دعمها واسمها.

وأطلقت منصة العملات المشفرة هذه في سبتمبر 2024. وحصدت المبيعات الأولية لعملتها المشفرة الخاصة "WLFI" حوالي 550 مليون دولار.


وتشير الوثائق إلى حصول  ترامب وأبناؤه الثلاثة على 22,5 مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI" عبر شركة "دي تي ماركس ديفي" الوسيطة، وتبلغ قيمتها الحالية نحو 1,3 مليار دولار.

ووفق الوثائق الأمريكية ؛ 
وفي أبريل 2025، فقد طرحت منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" أيضا عملتها المستقرة، والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي.

وكسب ترامب 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$)، وفقا للوثائق.

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