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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمالقة المدفوعات والعملات المشفرة يطلقون عملة مستقرة مشتركة

المدفوعات والعملات المشفرة
المدفوعات والعملات المشفرة
أ ش أ

أطلقت مجموعة تضم عمالقة خدمات الدفع العالمية “فيزا” و”ماستركارد” ومنصة تداول العملات المشفرة “كوين بيس”، اليوم الثلاثاء، عملة مستقرة مشتركة جديدة بهدف تعزيز انتشار استخدام هذه الرموز الرقمية على نطاق واسع.

وتحمل المبادرة اسم “أوبن ستاندرد” (Open Standard)، وتضم أكثر من 140 شركة ضمن شبكة للعملة المستقرة، حيث ستصدر عملة رقمية جديدة مرتبطة بالدولار الأمريكي تحمل اسم “أوبن يو إس دي” (Open USD)، ومن المتوقع إطلاقها خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت المبادرة إن الهدف من المشروع هو تسريع استخدام العملات المستقرة عالميًا من خلال معالجة العقبات التي تواجه الشركات في توسيع نطاق اعتماد هذه الأصول الرقمية.

والعملة المستقرة (Stablecoin) هي نوع من العملات الرقمية صُمم للحفاظ على قيمة ثابتة نسبيًا، على عكس العملات المشفرة مثل “بيتكوين” و”إيثريوم” التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة. وغالبًا ما تكون مرتبطة بأصل ذي قيمة ثابتة، مثل الدولار الأمريكي، بحيث تعادل كل وحدة منها دولارًا واحدًا، ومن أشهر العملات المستقرة عالميًا “تيذر” (Tether) و”يو إس دي كوين” (USD Coin) و”داي” (DAI).

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لـ”أوبن ستاندرد”، زاك أبرامز، إن “العملات المستقرة الحالية تتمتع بمزايا كبيرة، لكن استخدامها على نطاق واسع يتطلب حلولًا مفتوحة ومنخفضة التكلفة وذات قدرة عالية على معالجة المعاملات ومتاحة بشكل واسع ومتوافقة مع مصالح الشركات”.

وأضاف أن المشروع سيسمح للشركات بإصدار واسترداد عملة “أوبن يو إس دي” دون رسوم أو قيود على أحجام العمليات، لمساعدتها على التوسع، مشيرًا إلى أن العوائد الناتجة عن الاحتياطيات الداعمة للعملة الرقمية سيتم تقاسمها بين شركاء المبادرة بعد خصم رسوم الإدارة لتغطية التكاليف التشغيلية.

وتُستخدم العملات المستقرة حاليًا بشكل رئيسي لتسهيل تداول العملات الرقمية الأخرى، لكنها لم تصبح بعد وسيلة منتشرة لإرسال أو استقبال المدفوعات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع العام الماضي قانون “جينيوس” (Genius Act)، الذي وضع قواعد وإرشادات اتحادية لتنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة.

واعتبر خبراء حينها أن القانون، وهو الأول من نوعه لتسهيل استخدام العملات المشفرة، قد يمهد الطريق أمام تحول الأصول الرقمية إلى وسيلة يومية لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال.

وقالت كارولين وينبرج، كبيرة مسؤولي المنتجات والابتكار في بنك “بي إن واي”، إن “العملة المستقرة ذات الحوكمة المحايدة والنموذج الاقتصادي المشترك تمثل مزيجًا فريدًا قد يفتح المرحلة المقبلة من نمو الأصول الرقمية”.

وكانت شركات في قطاعي التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة قد تعاونت أيضًا عام 2024 لإطلاق شبكة عالمية للعملات المستقرة تحت اسم “جلوبال دولار نتوورك” (Global Dollar Networ

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