ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

التقى السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة، محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وذلك بمقر وزارة الخارجية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث سبل دعم التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك بين ليبيا ومصر، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والقنصلية.

مواصلة التنسيق في المحافل العربية

كما ناقش الجانبان أهمية مواصلة التنسيق داخل المحافل العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.