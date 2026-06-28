السفير عبدالمطلب ثابت يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة الليبيين في مصر

قام السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة، بجولة تفقدية للاطلاع على سير الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية الليبية داخل لجان الامتحانات بجمهورية مصر العربية.

جاءت الجولة في إطار حرص الدولة الليبية على متابعة أوضاع أبنائها الدارسين بالخارج خاصة داخل الدولة المصرية.

الطلاب الليبيين في مصر

واطّلع السفير خلال الجولة على سير العملية الامتحانية ومستوى التنظيم داخل اللجان، مستمعًا إلى ملاحظات الطلبة والقائمين على الامتحانات، مؤكدًا حرص السفارة على توفير الأجواء المناسبة التي تمكّن أبناء الجالية الليبية من أداء امتحاناتهم بكل يسر وطمأنينة.

كما نقل السفير تمنياته لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجان المشرفة والكوادر التعليمية والإدارية لإنجاح الامتحانات، بما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة الليبية بقطاع التعليم ورعاية أبنائها في الخارج.