شبكة "بريكس": البرازيل تدشن أول وحدة عناية مركزة ذكية في نظام الصحة العامة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الأربعاء/، أن البرازيل دشنت أول وحدة عناية مركزة ذكية في نظام الصحة العامة.

ونسبت الشبكة الإعلامية إلى مسئولين في القطاع الصحي قولهم "إن توظيف الذكاء الاصطناعي يقلص وقت انتظار الرعاية الطارئة بمعدل خمس مرات تقريبا".

وأشارت الشبكة الدولية إلى إعلان السلطات في البرازيل عن افتتاح أول وحدة عناية مركزة ذكية في نظام الصحة العامة بالمستشفى الجامعي كليمنتينو فراجا فيلهو في ريو دي جانيرو، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع الطبي رقميا.

وأضافت أنه تم تزويد الوحدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة التي تتيح مراقبة حالة المرضى بشكل أدق وتنسيق البيانات بين الأجهزة الطبية كافة، فضلا عن إصدار تنبيهات مسبقة للأطباء عند احتمال تدهور الحالة الصحية للمريض والمساعدة في ترتيب أولويات الرعاية.

كما تظهر المعلومات الحيوية آليا في السجل الطبي الإلكتروني للمرضى. وترتبط المنظومة بسيارات الإسعاف عبر شبكة الجيل الخامس، مما يسمح بنقل المؤشرات الحيوية للمصابين قبل وصولهم إلى المستشفى.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة البرازيلي ألكسندر باديليا، أن هذه التقنيات تسهم في تقليل مدة إقامة المرضى في وحدات العناية المركزة وتقليص قوائم الانتظار الخاصة بالمستشفيات.

وتعتزم الحكومة البرازيلية افتتاح 14 وحدة عناية مركزة مماثلة في جميع أنحاء البلاد بسعة إجمالية تبلغ 280 سريرا، وقد خصصت البلاد لهذا المشروع ميزانية قدرها 180 مليون ريال برازيلي (نحو 34.75 مليون دولار أمريكي).

علاوة على ذلك، تضخ الدولة استثمارات بقيمة 4.8 مليار ريال برازيلي (نحو 926.66 مليون دولار) لتطوير مركز للأبحاث الانتقالية وتحديث 6 مستشفيات كبرى، إلى جانب بناء أول مستشفى ذكي بالكامل في البلاد، وهو معهد التكنولوجيا للطب الذكي بجامعة سان باولو، والمقرر تشغيله في عام 2027 بسعة 800 سرير لاستقبال 20 ألف مريض سنويا.

يذكر أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" قدم نحو 36% من التمويل اللازم لهذه المشروعات. وترى السلطات البرازيلية أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو التحديث الرقمي للطب الحكومي ورفع جودة العلاج وتقليص قوائم الانتظار للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.