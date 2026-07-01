الفيلق الألماني-الهولندي الأول يتولى قيادة عمليات الناتو البرية في إستونيا ولاتفيا

يتولى الفيلق الألماني-الهولندي الأول، ومقره مدينة مونستر الألمانية، المسؤولية التكتيكية عن قيادة العمليات البرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إستونيا ولاتفيا اعتبارا من اليوم /الأربعاء/، خلفا للفيلق متعدد الجنسيات شمال شرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القيادة والجاهزية والدفاع الجماعي على الجناح الشرقي للحلف.

حضر مراسم نقل المسؤولية وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشيلغوز، وقائد القيادة المشتركة للحلف في برونسوم الجنرال إنجو جيرهارتس، بحسب بيان رسمى نشر اليوم على موقع الحلف الرسمي.

جرى نقل المسؤولية خلال مراسم عسكرية أقيمت في مدينة فالجا/فالكا الواقعة على الحدود بين إستونيا ولاتفيا، على أن يدخل الترتيب القيادي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2026.

يأتي هذا التحول في إطار نموذج قوات الناتو الجديد، الذي يهدف إلى إبقاء مزيد من القوات في مستويات أعلى من الجاهزية، بما يسمح للحلف بالاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الناشئة وتعزيز قدراته الدفاعية في منطقة بحر البلطيق.

وبموجب الترتيبات الجديدة، سيتولى الفيلق الألماني-الهولندي الأول، في حال تفعيل الدفاع الجماعي، قيادة القوات البرية المحددة التابعة للناتو والقوات الوطنية في إستونيا ولاتفيا، وفقا للترتيبات القيادية المعتمدة داخل الحلف، مع الإسهام في التخطيط الدفاعي الإقليمي وتنفيذ التدريبات ودمج التعزيزات العسكرية.

وقال قائد الفيلق الألماني-الهولندي الأول الفريق بيتر ميروف، إن هذا النقل يعني تحمل "مسؤولية واضحة" تجاه إستونيا ولاتفيا، مؤكدا أن الفيلق سيقود القوات المخصصة لهذه المنطقة ويعدها للعمل المشترك ودمج التعزيزات بسرعة.

وبموجب توزيع المسؤوليات الجديدة، سيواصل الفيلق متعدد الجنسيات شمال شرق تركيزه على بولندا وليتوانيا، فيما سيبقى مقر الفيلق الألماني-الهولندي الأول في مونستر، مع زيادة وتيرة انتشاره في إستونيا ولاتفيا لتنفيذ مهام التدريب والتخطيط والقيادة.

واختيرت فالجا/فالكا لاستضافة مراسم نقل المسؤولية؛ نظرا لموقعها الرمزي على الحدود بين إستونيا ولاتفيا؛ إذ تعرف المدينة باسم فالجا في الجانب الإستوني وفالكا في الجانب اللاتفي، لكنها تشكل منطقة حضرية واحدة، بما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.