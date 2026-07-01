عضو الجامعة المغربية: هدفنا التواجد بنصف نهائي كأس العالم.. والمقارنة بين بونو والحضري ظالمة

كشف إسماعيل الزيتوني عضو الجامعية المغربية لكرة القدم، عن طموحات منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026



وقال الزيتوني في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا يوجد لدينا صدفة ولكن كل شئ بتركيز وتخطيط واليوم سقف طموحاتنا مرتفع هو التواجد في نصف نهائي كأس العالم مثل النسخة الماضية.

وواصل: الطريق إلى نهائي كأس العالم سيكون ملئ بالشوك ولكن لدينا إمكانيات والقدرة على التواجد في نصف نهائي كأس العالم.



وأضاف: مواجهة كندا لن تكون سهلة، ياسين بونو دائما ما يكون عند حسن ظن الجماهير المغربية ومستواه هائل للغاية ، المقارنة بينهم وبين عصام الحضري صعبة الاثنين حراس مرمى على أعلى مستوى.



وتابع: عصام الحضري لديه تاريخ عظيم وهو السد العالي وساهم في التتويج بأمم أفريقيا ثلاث مرات مع منتخب مصر.