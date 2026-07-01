يشرّف.. فتحي سند يُشيد بتألق منتخب المغرب بكأس العالم 2026

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بتألق منتخب المغرب في مونديال العالم، بعد فوزه على هولندا والتأهل لدور 16.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "أسود الأطلس أثبتوا أنهم لايعرفون المستحيل .. تأخرهم بهدف أمام هولاندا لم يزدهم إلا إصرارًا ..فتعادلوا فى آخر دقيقة من الوقت الأصلى وكان تفوقهم فى ضربات الترجيح "العصيبة" مستحق لما قدموا من عطاء ..منتخب عربى مشرف شخصية وثبات انفعالى".

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.