سفارة مصر في أنجولا تستقبل بعثة منتخب السلة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم

حظيت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة السلة باستقبال رسمي من السفارة المصرية في أنجولا، وذلك فور وصولها إلى العاصمة لواندا استعدادًا للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو.

وحرصت السفيرة المصرية في أنجولا نيفين الحسيني، على استقبال بعثة المنتخب، كما تابعت جانبًا من تدريبات الفريق، مؤكدة دعم السفارة الكامل للمنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات، ومتمنية التوفيق للفراعنة في تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الرياضة المصرية.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يقود المنتخب فنيًا الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات، وتضم كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

وكان المنتخب الوطني اختتم استعداداته للتصفيات من خلال معسكر داخلي أقيم بصالة الدكتور حسن مصطفى، تخللته مجموعة من المباريات الودية القوية، ضمن برنامج الإعداد الفني الذي يهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل خوض منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027.