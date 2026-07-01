شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهته المرتقبة أمام أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن عمر مرموش بات قريبًا من التواجد في التشكيل الأساسي للمباراة، مشيرًا إلى وجود أنباء عن إمكانية الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف أن هذا التغيير قد يفرض تعديلًا على أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه المدير الفني حسام حسن، وهو ما يستبعد حدوثه، مؤكدًا أن الأقرب هو استمرار كل لاعب في مركزه الطبيعي.

وأشار شوبير إلى أن كريم حافظ يعد الخيار الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من إمكانات مميزة في هذا المركز، خاصة قدرته على إرسال العرضيات الدقيقة بقدمه اليسرى، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في إمكانيات تريزيجيه، مهما كان المركز الذي يشارك فيه.

واختتم تصريحاته بالتمني أن يظهر جميع لاعبي منتخب مصر بأفضل مستوياتهم، وأن يقدموا أداءً قويًا يليق بطموحات الجماهير في البطولة.