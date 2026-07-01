يورشيتش يتغزل في إمام عاشور ويشيد بإمكانيات زيكو مع منتخب مصر

كشف الكرواتي يورشيتش المدير الفني السابق لنادي بيراميدز عن أفضل اللاعبين في الأهلي والزمالك مشيدا بقدرات وإمكانيات إمام عاشور .

وقال يورشيتش في تصريحاته : صعب اختيار بعض اللاعبين دون الأخرين ويمكن اختيار بعض اللاعبين في الأهلي ولكن أنا معجب باللاعبين الشباب في الزمالك، إلى جانب إمام عاشور انا أحبه وأراه أفضل لاعب في مصر، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومروان عطية، وأحمد سيد "زيزو"، وهم لاعبين مميزين.

وعن عبد الله السعيد قال : هو من الركائز الأساسية في الزمالك وبفضل خبراته الكبيرة وثقته في نفسه، يستطيع أيضا منح زملاءه الثقة داخل أرض الملعب، وهو ما ظهر بوضوح منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال يروشيتش عن مصطفى زيكو: أخبرته أن له مستقبل رائع وانضمامه لبيراميدز بعد كفاحي وحمسته وأعطيته ثقة كبيرة ودعم كبير من كل قلبي وسعيد بما يقدمه في كأس العالم.

كما تحدث الكرواتي خلال تصريحاتي عن رمضان صبحي، ووصفه بأنه لاعب استثنائي وشخصية رائعة، وقال : لا يمكن أن أقول أنه تسبب في مشكلات ولكن وجوده كان سيكون ركيزه أساسية لكن هذه طبيعة الحياه وأتمنى التوفيق في مسيرته المهنية.