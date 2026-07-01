قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟
ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق

يورتشيتش
يورتشيتش
عبدالله هشام

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال يورتشيتش، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر: سعيد جدا بكل ما رأيته في مباريات منتخب مصر في كأس العالم وسعيد بما يقدمه الفراعنة وفخور جدا بطريقة لعبهم 

وأكمل : سعيد جدا باختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للعناصر التي ستفيده وتقديم أداء عالي ويمكنهم تشريف اسم بلدهم.

وأوضح : منتخب مصر لديه قوة هجوميا ودفاعيا ولديهم القدرة على السيطرة على المباريات وسعيد جدا بالحديث عن منتخب في كأس العالم وهنا في كرواتيا أشعر بالفخر بما يقدمه الفراعنة خصوصا اللاعبين الذين دربتهم في بيراميدز.

وعن مهند لاشين قال الكرواتي :  قاتلت لأجل مهند لاشين هو مميز في الملعب وفي كل الحصص التدريبية ويستطيع عمل مشكلة كبيرة للخصم وكل يوم يتطور بشكل كبير وسيصنع فارق مع منتخب مصر 

موعد مباراة مصر وأستراليا 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام استراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل 3 يوليو  في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

تذاع المباراة عبر  شبكة beIN Sports الناقل الحصري لكأس العالم.

ومن المنتظر أن تعلن القنوات المخصصة لبث مواجهة مصر وأستراليا قبل انطلاق اللقاء بـ24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

منتخب مصر يورتشيتش كأس العالم حسام حسن بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

ارشيفية

حبس عامل خراطة طعن طليقته بمقص لخلاف حول رؤية طفل

المتهمين

بعد استغاثة مواطن.. القبض على طليقته وشخص آخر لتنفيذ أحكام قضائية

المتهن

نصب على رواد البنوك.. سقوط موظف خدمة عملاء مزيف بالمنيا

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد