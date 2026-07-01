يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال يورتشيتش، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر: سعيد جدا بكل ما رأيته في مباريات منتخب مصر في كأس العالم وسعيد بما يقدمه الفراعنة وفخور جدا بطريقة لعبهم

وأكمل : سعيد جدا باختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للعناصر التي ستفيده وتقديم أداء عالي ويمكنهم تشريف اسم بلدهم.

وأوضح : منتخب مصر لديه قوة هجوميا ودفاعيا ولديهم القدرة على السيطرة على المباريات وسعيد جدا بالحديث عن منتخب في كأس العالم وهنا في كرواتيا أشعر بالفخر بما يقدمه الفراعنة خصوصا اللاعبين الذين دربتهم في بيراميدز.

وعن مهند لاشين قال الكرواتي : قاتلت لأجل مهند لاشين هو مميز في الملعب وفي كل الحصص التدريبية ويستطيع عمل مشكلة كبيرة للخصم وكل يوم يتطور بشكل كبير وسيصنع فارق مع منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأستراليا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام استراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لكأس العالم.

ومن المنتظر أن تعلن القنوات المخصصة لبث مواجهة مصر وأستراليا قبل انطلاق اللقاء بـ24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.