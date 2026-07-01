أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

طمأن محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر جمهوره بعد تعرضه لإصابة في مواجهة إيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وشارك محمد عبد المنعم صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق: “إن مع العسر يسرا”.

وكشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي منتخب مصر محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، عقب الإصابات التي تعرضا لها خلال مواجهة إيران في كأس العالم.

مدافع المنتخب

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب ليست مقلقة، مؤكدًا أن اللاعب يخضع للمتابعة الطبية، وهناك فرصة كبيرة للحاق بالمباراة المقبلة في ظل وجود فترة زمنية تصل إلى أسبوع قبل اللقاء.