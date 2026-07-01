رسميًا.. رونالد كومان يعلن استقالته من تدريب المنتخب الهولندي

أعلن الهولندي رونالد كومان رحيله رسميًا عن تدريب منتخب هولندا، بعد ساعات من خروج "الطواحين" من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

ونشر كومان بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد فيه أن قراره بإنهاء مهمته مع المنتخب جاء عقب انتهاء مشوار هولندا في المونديال، ليطوي بذلك صفحة جديدة في مسيرته التدريبية.

وأوضح المدرب الهولندي أنه كان يأمل في قيادة منتخب بلاده إلى إنجاز عالمي، إلا أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، معترفًا بتحمله المسؤولية الكاملة عن خروج الفريق من البطولة، باعتباره المدير الفني للمنتخب.

وأشار كومان إلى أن قراره لم يكن مرتبطًا بالنتائج فقط، بل تأثر أيضًا بظروفه العائلية، مؤكدًا أن الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته خلال الفترة الماضية دفعته إلى إعادة ترتيب أولوياته، وأقنعته بأن هناك أمورًا تتجاوز في أهميتها كرة القدم.

وأعرب المدرب الهولندي عن امتنانه لكل من رافقه خلال رحلته مع المنتخب، موجهًا الشكر إلى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، ومسؤولي الاتحاد الهولندي لكرة القدم، والجماهير التي ساندت الفريق طوال الفترة الماضية.

واختتم كومان رسالته بالتأكيد على أنه يغادر منصبه وهو يشعر بالفخر بما قدمه مع منتخب هولندا، رغم حزنه لعدم تحقيق الهدف الأكبر، والمتمثل في التتويج بلقب كأس العالم.