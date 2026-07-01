منتخب عالمي قولًا وفعلًا .. عصام الشوالي يتغنّى بتأهل المغرب في كأس العالم 2026

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بتأهل منتخب المغرب لدور 16 في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الشوالي عبر حسابه على فيسبوك: "المغرب تواصل التقدم في المونديال تأهل مستحق أمام العملاق الهولندي طريق ربع النهائي سالك مبروك الأسود منتخب عالمي قولاً وفعلاً".

وانتزع منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على منتخب هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من الجانبين، مع محاولات متبادلة دون نجاح في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة المنتخب المغربي، الذي واصل الضغط والبحث عن هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة.