قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أهانوا زوجي ورفعوا العلم الفلسطيني».. لاعب إسرائيلي يكشف تفاصيل مُرعبة عاشها في فياريال
الحمد لله ملعبناش أمامهم .. «الغندور» يعلّق على تأهل منتخب فرنسا
إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم
إيمان كريم: ثورة 30 يونيو أحدثت تحولًا شاملًا في تمكين ودمج ذوي الإعاقة
خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر .. وهذه قيمة عيار 18 الآن
أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران
أمير هشام يكشف عن صفقتين للأهلي من صفوف المصري البورسعيدي الموسم المقبل
مظلوم .. ميدو يعلّق على أداء عمر مرموش مع المنتخب بكأس العالم
نزيف في المخ| تطورات الحالة الصحية للاعب نادي ملوي بعد إصابته في مباراة ودية.. وتحرك عاجل من محافظ المنيا
ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف
الديوك إلى دور الـ 16 بقيادة «مبابي».. فرنسا تطيح بالسويد بثلاثية في المونديال | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينعى والدة طارق قنديل ويتقدّم بخالص التعازي والمواساة في وفاتها

طارق قنديل
طارق قنديل
سارة عبد الله

تقدّم النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، في وفاة والدته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النادي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أعربوا عن بالغ حزنهم ومواساتهم للأستاذ طارق قنديل في هذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

وأعلن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وفاة والدته في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، إسترد الله وديعته في الحبيبة الغالية التي جعلها الله صاحبة أفضال علي أجيال السيدة الفاضلة  كوثر خليل معوض الجمل حرم المرحوم والدنا الفاضل الأستاذ حسن قنديل”. 

وتابع: “اللهم عاملها بإحسانك وفضلك كما أحسنت وأجزلت العطاء لنا جميعاً”.

موعد صلاة الجنازة

وأوضح أن صلاة الجنازة  عليها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١ بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلى  جنوب الأكاديمية بالتجمع  الأول .. ونسألكم الدعاء

طارق قنديل الأهلي وفاة والدة طارق قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

الصلاة

هل ترك دعاء القنوت في الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد