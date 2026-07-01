الأهلي ينعى والدة طارق قنديل ويتقدّم بخالص التعازي والمواساة في وفاتها

تقدّم النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، في وفاة والدته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النادي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أعربوا عن بالغ حزنهم ومواساتهم للأستاذ طارق قنديل في هذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

وأعلن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وفاة والدته في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، إسترد الله وديعته في الحبيبة الغالية التي جعلها الله صاحبة أفضال علي أجيال السيدة الفاضلة كوثر خليل معوض الجمل حرم المرحوم والدنا الفاضل الأستاذ حسن قنديل”.

وتابع: “اللهم عاملها بإحسانك وفضلك كما أحسنت وأجزلت العطاء لنا جميعاً”.

موعد صلاة الجنازة

وأوضح أن صلاة الجنازة عليها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١ بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلى جنوب الأكاديمية بالتجمع الأول .. ونسألكم الدعاء