منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستدعي 3 لاعبين من نادي الإسماعيلي

انضم الثلاثي محمد سمير كونتا، وعمر أشرف خضر، وعبد الرحمن عبد الفتاح، لاعبو فريق الإسماعيلي مواليد 2007، إلى قائمة منتخب مصر للشباب، التي أعلنها المدير الفني وائل رياض.

وجاء اختيار لاعبي الإسماعيلي استعدادًا للدخول في المعسكر المغلق بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن تحضيرات المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة الأستاذ محمد رائف، اجتماعًا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الرؤية الفنية وخطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

وشهد الاجتماع استعراض البرنامج المقرر لفترة الإعداد، التي تنطلق يوم السبت المقبل، بقيادة المدير الفني الكابتن خالد القماش، وبمعاونة الجهاز الفني المكون من:

الكابتن أحمد فكري الصغير – مدرب عام.

الكابتن إسلام كاظم – مدرب.

الكابتن محمد صبحي – مدرب حراس المرمى.

الكابتن أحمد صالح – المدير الإداري للفريق.

كما حضر الاجتماع الكابتن فوزي جمال، مدير الكرة بالنادي، حيث تمت مناقشة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بمرحلة الإعداد، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفريق قبل انطلاق الموسم.

وأكدت اللجنة المؤقتة دعمها الكامل للجهاز الفني، وحرصها على توفير جميع الإمكانات اللازمة، بما يسهم في إعداد الفريق بالشكل الأمثل وتحقيق تطلعات جماهير النادي الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.