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الديوك إلى دور الـ 16 بقيادة «مبابي».. فرنسا تطيح بالسويد بثلاثية في المونديال | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الديوك إلى دور الـ 16 بقيادة «مبابي».. فرنسا تطيح بالسويد بثلاثية في المونديال | صور

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
إسراء أشرف

حجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب السويد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيويورك - نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 45، لينهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد، قبل أن يعزز برادلي باركولا النتيجة بإحراز الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 53.

وواصل المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء، ليعود مبابي ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 74، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وحاسمًا بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ورفع “مبابي” رصيده إلى 6 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال والعراق والنرويج.

أما منتخب السويد، فكان قد تأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما جمع أربع نقاط من الفوز على تونس، والخسارة أمام هولندا، والتعادل مع اليابان، قبل أن تنتهي مغامرته في البطولة بالخسارة أمام فرنسا.

منتخب فرنسا فرنسا فرنسا ضد السويد تأهل فرنسا كيليان مبابي مبابي كأس العالم مونديال 2026

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