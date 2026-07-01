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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: لا أقلق من غيابات منتخب مصر أمام أستراليا.. إلا محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ثقته في قدرة الفراعنة على مواصلة مشوارهم في كأس العالم، مشيرًا إلى أن غياب بعض اللاعبين لن يؤثر على المنتخب، باستثناء محمد صلاح.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، المذاع عبر قناة "CBC": "منتخب مصر حقق نتائج جيدة جدًا في كأس العالم، ولا أشعر بالقلق من غياب بعض اللاعبين أمام أستراليا، إلا إذا كان الغائب هو محمد صلاح".

وأضاف: "منتخب أستراليا سيترك الاستحواذ لمنتخب مصر، وسيعتمد على التحولات الهجومية، وأتوقع أن يعتمد حسام حسن على الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش".

وتحدث عن توظيف عمر مرموش داخل الملعب، قائلًا: "أزمة مرموش دائمًا تكون في مركزه داخل الملعب. إذا كان منتخب مصر سيعتمد على التحولات الهجومية، فمن الأفضل أن يلعب في عمق الهجوم، أما إذا كانت أستراليا هي التي ستعتمد على المرتدات، فمن الأفضل مشاركته في مركز الجناح".

وتابع: "أفضل أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالثلاثي زيكو، ومحمد صلاح، وعمر مرموش".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "في مصر نبحث دائمًا عن النتائج السريعة، على عكس ما حدث في المغرب، التي نفذت مشروعًا طويل الأمد من خلال أكاديمية محمد السادس، وتحصد ثماره حاليًا. أما في مصر، فإذا فاز المدرب بمباراة ثم خسر أخرى، تبدأ المطالبات برحيله".
 

منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح منتخب أستراليا حسام حسن

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