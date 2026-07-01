نجم الزمالك السابق: لا أفضل مشاركة دونجا أساسيًا أمام أستراليا

قال محمد صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا يفضل الدفع بنبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط منتخب مصر، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة أستراليا، مؤكدًا أن أي بديل سيكون خيارًا أفضل من وجهة نظره.

وأضاف محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يثق بشكل كامل في القدرات الدفاعية لمحمود صابر، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم الاستهانة بمنتخب أستراليا، لما يمتلكه من إمكانات قد تجعل المباراة صعبة.

كما أكد أن إمام عاشور يجب أن يبدأ المباراة أساسيًا، خاصة من الناحية النفسية، معتبرًا أن وجوده على مقاعد البدلاء لن يكون القرار الأنسب في هذه المرحلة.