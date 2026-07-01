مظلوم .. ميدو يعلّق على أداء عمر مرموش مع المنتخب بكأس العالم

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق عن سر تراجع أداء لاعب المنتخب عمر مرموش في كأس العالم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هنا المونديال: “عمر مرموش مظلوم بسبب توظيفه في تشكيل المنتخب، الأفضل إنه يشارك في الناحية اليسرى وزيكو يكون هو المهاجم”.

ويرتدي منتخب مصر الأول، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في مباراة أستراليا، المقررة إقامتها في دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، مساء الجمعة المقبل.

بينما يرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر التقليدي، في مواجهة منتخبنا الوطني.

وتأهل الفراعنة لدور الـ32 بالمونديال، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.