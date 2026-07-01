برناردو سيلفا يرفض الحديث عن ريال مدريد: تركيزي مع البرتغال فقط

رفض البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب ريال مدريد الجديد، الخوض في أي تفاصيل تتعلق بانتقاله إلى النادي الإسباني، مؤكدًا أن أولويته الحالية تتمثل في التركيز الكامل مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2026.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة البرتغال أمام كرواتيا، شدد سيلفا على أنه لا يرغب في الحديث عن مستقبله مع ريال مدريد في الوقت الحالي، موضحًا أن كل اهتمامه منصب على مساعدة منتخب البرتغال في مواصلة مشواره بالمونديال.

وقال اللاعب البرتغالي إن المنتخب يمر بمرحلة مهمة، وهو ما يجعله يفضل تأجيل الحديث عن أي أمور أخرى إلى ما بعد انتهاء البطولة، مشيرًا إلى أنه يعيش أجواء المونديال بكل تركيز.

وعن عدم مشاركته أساسيًا في بعض المباريات، أوضح سيلفا أن جميع اللاعبين يطمحون للتواجد في التشكيل، إلا أنه يحترم قرارات الجهاز الفني، مؤكدًا استعداده لخدمة الفريق في أي وقت، سواء بالمشاركة منذ البداية أو بالدخول كبديل.

كما تطرق نجم البرتغال إلى الانتقادات التي طالت المنتخب، مؤكدًا أن الضغوط أمر معتاد بالنسبة لهم، وأن الأهم هو الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها خلال المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن جميع المنتخبات تواجه الظروف نفسها في البطولة، وهو ما يفرض على الجميع التأقلم وعدم البحث عن مبررات، مع التركيز فقط على تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب.