مفاجأة بشأن مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تمسك نادي مانشستر سيتي باستمرار الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف الفريق، رغم التكهنات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبله.

ووفقًا لشبكة مانشستر إيفنينج نيوز الإنجليزية، قرر مانشستر سيتي إيقاف بحثه عن التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة عمر مرموش، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي في اللاعب المصري واعتمادها عليه ضمن مشروع الفريق للموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن مرموش لا يزال يحظى بثقة كبيرة داخل النادي، وأن اسمه لم يخرج من حسابات الجهاز الفني، رغم الأنباء المتداولة حول مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن إدارة مانشستر سيتي لا تضع التعاقد مع بديل لعمر مرموش ضمن أولوياتها في الميركاتو الحالي، حيث ينصب تركيزها على تدعيم مراكز أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يعزز فرص استمرار المهاجم المصري مع بطل إنجلترا.